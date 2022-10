Robert Lewandowski: Hat sich der Ex-Bayer verändert? So wird der Barca-Star in Spanien gesehen

Nahuel Miranda (Radio Marca): „Lewandowski ist schon jetzt der große Star bei Barca. Jeder in Spanien wusste, dass er ein geborener Torjäger ist, aber einige hatten Zweifel daran, ob er auch so performen würde wie in der Bundesliga. Die Barca-Fans haben inzwischen auch gemerkt, dass er nicht nur treffsicher ist, sondern auch unglaublich intelligent spielt. Lewandowski ist ein Ausnahmespieler, der besonders gut mit Pedri harmoniert. Wie bei Bayern auch erwarten die Leute hier in Spanien natürlich auch, dass er in den großen Spielen zur Stelle ist. Im Hinspiel gegen Bayern und im Clásico war das nicht der Fall, aber gegen Inter war er an einem Tag, an dem das Kollektiv versagte, noch der Beste.“