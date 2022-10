Juve blamiert sich! Stars müssen ins Straftraining, Presse tobt, Klubboss schämt sich

„Juve an der Klagemauer“, kommentierte die Gazzetta dello Sport in Anspielung auf die Pleite in Israel. Der Corriere dello Sport sah „Juve im Chaos. Wenn die Mannschaft so weitermacht, tritt sie 125 Jahre Klubgeschichte mit Füßen. Eine Mannschaft ohne Identität und Selbstbewusstsein kann sich nicht Juve nennen.“