LIVE in Stream und Ticker: Schießt Bayern Barca in die Europa League?

Der FC Bayern hat das Überwintern in der Champions League bereits am vergangenen Spieltag klargemacht. Und trotzdem will der deutsche Rekordmeister in Barcelona alles geben, um das Spitzenduell für sich zu entscheiden. Für die Katalanen ist die Begegnung derweil ein „Alles-oder-Nichts-Spiel“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League).