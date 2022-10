ManCity-Star Ilkay Gündogan vor BVB-Duell mit emotionaler Erinnerung

Das Spiel beim BVB sei die Rückkehr “an den Ort, an dem ich meine ersten Trophäen geholt habe, an dem ich deutscher Nationalspieler wurde, an dem ich mit so vielen unglaublichen Menschen zusammenarbeiten durfte, an dem ich Freunde gefunden habe und an dem ich sowohl als Mensch als auch als Spieler gewachsen bin.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)