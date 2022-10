Sportwetten: BVB und Bayern Außenseiter

Laut Sportwettenanbieter bwin gehen Borussia Dortmund und auch Bayern München als Außenseiter in den vorletzten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase. Im Falle eines BVB-Sieges am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) gegen Manchester City um den früheren Dortmunder Erling Haaland zahlt bwin das 4,75-fache des Einsatzes zurück. Für einen Sieg der Bayern am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) beim FC Barcelona lautet die Quote 2,75.