Tragischer Held: Chelsea langer Ausfall des teuersten Abwehrspielers der Welt

Außerdem erlebte er schon früh in der Saison einen Trainerwechsel - Potter folgte auf Thomas Tuchel (FC Chelsea: Neu-Trainer Potter hat großen Respekt vor Vorgänger Thomas Tuchel). In den ersten beiden Spielen unter dem neuen Coach stand Fofana jeweils in der Startelf und hatte Anteil am guten Start unter dem neuen Trainer.