Champions League: Desaster perfekt! Atlético Madrid nach Pleite gegen Porto als Letzter raus

Die Spanier sind in der Champions League als Letzter in der Gruppe B ausgeschieden. Das 1:2 gegen den FC Porto am letzten Spieltag war eine Pleite zu viel. Denn durch ein glanzloses 0:0 gegen Brügge löste stattdessen Bayer Leverkusen das Ticket als Dritter für die Europa League. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)