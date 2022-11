Champions League: „Auch ein blindes Huhn" - Stimmen zu FC Bayern - Inter Mailand und Sporting Lissabon - Eintracht Frankfurt

...über sein 8. Tor im 13. Spiel: „Ich hab‘s immer wieder gesagt. Ich weiß, was ich kann und ich weiß, dass ich der Mannschaft mit meinen Qualitäten helfen kann. Wir haben generell eine super Qualität in der Mannschaft. Es läuft super in den letzten Wochen. Ich bin natürlich happy über meine Tore und auch Vorlagen.“