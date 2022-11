Champions League: Magische Eintracht-Nacht! Frankfurt im Achtelfinale - Kolo Muani lässt Eintracht jubeln

Auf die Frage ob man über den in letzter Sekunde verpassten Gruppensieg enttäuscht sei, reagierte Kevin Trapp gelassen: „Jetzt wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen.“ scherzte der Torwart und machte klar: „wir waren zwischenzeitlich dritter oder vierter. Wir haben was ganz großes erreicht. Wir sind zweiter in der Gruppe und das ist fantastisch.“