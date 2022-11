Champions League: Droht Dortmunds Reus das WM-Aus? Das ist sein Comeback-Plan!

Ein Comeback am Samstag im Derby gegen Bochum wäre für Reus mit Blick auf die WM in Katar enorm wichtig, schließlich kann sich der 33 Jahre alte Routinier bis zur finalen Kadernominierung am 10. November nur noch in zwei Spielen (gegen Bochum und in Wolfsburg) zeigen. Das letzte Match vor der WM in Gladbach fällt auf den 11. November. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)