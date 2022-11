Champions League: Lothar Matthäus erklärt, warum Bayern gegen PSG weiterkommt

Das Super-Team um Lionel Messi und Co. verfüge nach Ansicht des Weltmeisters von 1990 zwar über große individuelle Klasse, könne sich aber auch selbst im Weg stehen: „Von den Namen her hat Paris eine große Mannschaft, tolle Stars und herausragende Individualisten, die mir aber zu oft ihr Ego in den Vordergrund stellen. Deswegen macht Bayern zuhause das Viertelfinale klar.“