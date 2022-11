Frankfurt im Achtelfinale - Leverkusen in der Europa League

Daichi Kamada (62., Handelfmeter) und Randal Kolo Muani (72.) trafen im Estadio Jose Alvalade zum Frankfurter Sieg im Schicksalsspiel, nachdem Arthur Gomes (39.) die Portugiesen im ersten Durchgang in Führung gebracht hatte. Der Einzug in die nächste Runde beschert dem hessischen Champions-League-Debütanten einen warmen Geldregen in Höhe von 9,6 Millionen Euro, die Blicke dürften sich nun gespannt auf die Achtelfinal-Auslosung am 7. November richten.