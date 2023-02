Adeyemi: Das steckt hinter meinem Tor-Jubel - BVB-Star verrät auch Geheimnis für Schnelligkeit

Dank Karim Adeyemi, der die Borussia an einem denkwürdigen Mittwochabend zum 1:0-Hinspielsieg über den FC Chelsea schoss. Nach seinem wichtigen Treffer in der 63. Minute, der die Tür zum Champions-League-Viertelfinale einen kleinen Spalt öffnet, jubelte der 21 Jahre alte Angreifer mit einem Rückwärtssalto. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

„Ich habe den Salto früher oft als Kind auf dem Trampolin geübt und dann auch in Salzburg gemacht“, sagte der Matchwinner hinterher mit einem spitzbübischen Grinsen im Gesicht: „Ich bin da sehr sicher.“

Dem artistischen Jubel vorangegangen war ein irrer 60-Meter-Sololauf, der es wohl auf ewig in die BVB-Geschichtsbücher bringen wird.

Nach einem Kunstpass von Raphael Guerreiro sprintete Adeyemi der Chelsea-Abwehr davon, ließ erst im Eins-gegen-Eins Argentinien-Weltmeister und 121-Millionen-Einkauf Enzo Fernandez einfach stehen, umkurvte dann Keeper Kepa und schob in den leeren Kasten ein. (NEWS: Die Einzelkritik zum Chelsea-Spiel)

BVB-Star Adeyemi über sein Mega-Solo

„Mir ging während des Laufs nicht viel durch den Kopf“, sagte Adeyemi, der in dieser Saison mit einem Top-Wert von 36,7 km/h einen Sprint-Rekord in der Bundesliga aufgestellt hat. „Ich habe alles ausgeblendet habe selbst die Zuschauer nicht mehr gehört.“

Als er das leere Tor sah, habe sich der junge Offensiv-Star „innerlich schon gefreut“. (NEWS: Was Bellingham am Adeyemi-Tor überraschte)

„Es war eines meiner wichtigsten Tore“, freute sich der Matchwinner, der schon zum dritten Mal in seiner noch jungen Karriere die Trophäe als „Man of the Match“ erhielt. „Ich habe schon zwei mit Salzburg bekommen. Sie kriegt den gleichen besonderen Platz wie die anderen auch.“