Champions League heute live: PSG - FC Bayern im TV, Stream, Ticker

Als wie erfolgreich die Saison des FC Bayern eingestuft werden wird, hängt vor allem vom Abschneiden des Rekordmeisters gegen Paris Saint-Germain in der Champions League ab. Am Dienstag steht das mit Spannung erwartete Achtelfinal-Hinspiel an. (Paris Saint-Germain - FC Bayern um 21 Uhr im LIVETICKER)