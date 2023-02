Champions League live: FC Liverpool - Real Madrid im TV, Stream & Ticker - Kroos überraschend dabei

Es kommt erneut zur Neuauflage des Endspiels in der Königsklasse- und bei den Königlichen ist Toni Kroos überraschend doch mit von der Partie!

Der FC Liverpool muss in der Champions League einmal mehr gegen Titelverteidiger Real Madrid ran. Wie schon im Finale von 2018. Und im Finale von 2022. Und zwischendrin im Viertelfinale 2021. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Das Duell ist bisher stets an die Königlichen gegangen - die nun nur noch einen prominenten Ausfalls beklagen, auch im Achtelfinal-Hinspiel der laufenden Saison wieder als klarer Favorit gelten ( FC Liverpool - Real Madrid um 21 Uhr im LIVETICKER ).

Champions League live: FC Liverpool - Real Madrid

Das teilten die Königlichen am frühen Dienstagabend rund drei Stunden vor Anpfiff mit. Unklar bleibt allerdings, ob Kroos auch von Beginn an auflaufen wird.

Doch Kroos hin oder her: Insgesamt macht Real ohnehin den deutlich gefestigteren Eindruck im Vergleich mit den Reds. In LaLiga liegt der aktuelle Champion zwar klar hinter dem FC Barcelona, gerade in der Champions League ist der Klub aber fast immer da, wenn es ernst wird.