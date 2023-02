Champions League: Polizei vermeldet Angriffe auf Neapel-Fans in Frankfurt

Zwei Stunden später kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung an selber Stelle, bei der etwa 20 „augenscheinlich gezielt Auseinandersetzungen“ suchende Eintracht-Fans auf drei Italiener einschlugen. (Alle Champions-League-News)

Glücklicherweise trugen die Geschädigten in beiden Fälle trotz Schlägen ins Gesicht nur leichte Verletzungen davon und brauchten keine weitere medizinische Versorgung.

Polizei findet Quarzsandhandschuhe, Sturmhauben und Mundschutze

Bei im Anschluss vollzogenen Kontrollen der verdächtigen Täter-Gruppierungen fand die Polizei Quarzsandhandschuhe, Sturmhauben und Mundschutze, weswegen neun Männer kurzzeitig in Gewahrsam genommen wurden.

Polizei möchte zwischen friedlichen und gewaltbereiten Personen unterscheiden

Trotz dessen sei der polizeiliche Anspruch, „stark zwischen allen friedlichen und sich regelkonform verhaltenden Fußballbegeisterten und möglicherweise anwesenden Personen zu unterscheiden, die unter diesem Deckmantel ein störendes, gefährdendes oder schädigendes Verhalten“ an den legen möchten“, heißt es in dem Bericht weiter.

Insgesamt 2600 Gästefans werden am Dienstagabend zum Aufeinandertreffen in der Königsklasse erwartet, weshalb man weitere Auseinandersetzungen befürchtet. Es bleibt zu hoffen, das die Schlagzeilen an diesem Champions-League-Abend auf, und nicht neben dem Platz geschaffen werden. (Spielplan der Champions League)