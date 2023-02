Sergio Ramos: "Wenn ich an Bayern denke ..." - Champions League, PSG - FC Bayern

An diesen 29. April 2014, es war ein Dienstag, erinnert sich Sergio Ramos bis heute gern.

Der Abwehr-Dauerbrenner, damals noch in den Diensten von Real Madrid, hatte im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Bayern einen grandiosen Erfolg davongetragen - 4:0 hieß es für die Königlichen am Ende in der Allianz Arena. Und die Münchner, schon im ersten Vergleich mit 0:1 unterlegen, verabschiedeten sich sang- und klanglos aus der Königsklasse.