FC Bayern: Mbappé? PK mit Nagelsmann und Coman vor PSG im LIVETICKER

Für den FC Bayern steht das bisher wichtigste Spiel der Saison an: Am Dienstagabend trifft der deutsche Rekordmeister im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League auf Paris Saint-Germain. (Paris Saint-Germain - FC Bayern um 21 Uhr im LIVETICKER)

Auf der Pressekonferenz vor dem wegweisenden Spiel erklärt er, wie die Bayern das Star-Ensemble um Lionel Messi stoppen wollen. „Wenn wir unsere Idee durchdrücken, sollten Neymar und Messi nicht allzu viel Platz bekommen. Wir wollen morgen gewinnen. Wir versuchen, Ballbesitz zu haben und Kontrolle zu haben.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Ob Kylian Mbappé den Parisern zur Verfügung steht, wisse er noch nicht. Auf einen Einsatz des Franzosen wäre er allerdings vorbereitet. „Unsere Aufgabe wird sein, auch bereit für Mbappé zu sein, egal, wann er spielt. Wir sind generell auf verschiedene Szenarien eingestellt.“

+++ Nagelsmann über die Kritik an den Spielern +++

„Ich sage auch meinen Kindern immer, wenn ich mal mit ihnen schimpfe: Ich weiß, dass da viel Potenzial da ist. Wenn ich mich mal ärgere, dann nur, weil ich weiß, dass sie extrem gute Spieler sind.“

+++ Nagelsmann über den Stellenwert des CL-Titels +++

„Alle Mannschaften haben den Wunsch, die Champions League zu gewinnen. Es ist eine meiner Träume, die Champions League zu gewinnen. Es ist ein wichtiges Spiel für Bayern und ein wichtiges Spiel für mich. Natürlich wird eine Saison anders bewertet, wenn man weit in der Champions League kommt.“

+++ Nagelsmann über das Coming-Out von Jakub Jankto +++

„Ich erachte es als mutig, finde es aber schade, dass wir darüber sprechen, dass es mutig ist. Es sollte eigentlich Normalität sein. Ich versuche mich, in die Lage der Menschen zu versetzen, die das vielleicht jahrelang nicht sagen möchten, weil sie den Druck verspüren. Ich glaube, dass das kein angenehmes Leben ist und es sehr bedrückend sein kann.

Wenn wir durch die Welt marschieren, dann sehen wir doch, dass sie bunt ist, dass es viele verschiedene Kulturen gibt und viele verschiedene Sexualitäten – und das ist auch gut so. Unser Ball ist bunt, der Champions-League-Ball ist es tatsächlich, und ich glaube, das tut einer Gesellschaft gut.

Das ist auch der Reiz. Für einen Menschen ist es eine extreme Belastung, mit diesem Druck umgehe zu müssen, sich nicht outen zu dürfen und immer ein Versteckspiel zu haben. Ich freue mich, dass er das gemacht hat, weil er jetzt ein deutlich angenehmeres Leben führen kann – hoffe ich für ihn!“

+++ Nagelsmann über die Wichtigkeit des Spiels +++

„Ich würde gerne weiterkommen. In K.o.-Spielen ist es immer wichtig, weiterzukommen. In der Champions League hast du nicht viele Chancen. Es ist für mich auch persönlich ein wichtiges Spiel.“

+++ Nagelsmann über die Spielidee +++

„Wenn wir unsere Idee durchdrücken, sollten Neymar und Messi nicht allzu viel Platz bekommen. Wir wollen morgen gewinnen. Wir versuchen, Ballbesitz zu haben und Kontrolle zu haben.“

+++ Nagelsmann über Yann Sommer +++

„Seine Leistung ist sehr gut. Sein Start war nicht so einfach. Manuel Neuer ist ein außergewöhnlicher Spieler. Yann ist ein smarter Typ mit einem hohen Selbstanspruch. Man hat immer das Gefühl, dass man ihn anspielen kann. Ich bin sehr froh, dass wir ihn haben.“

+++ Nagelsmann zu einem Einsatz von Mbappé +++

„Unsere Aufgabe wird sein, auch bereit für Mbappé zu sein, egal, wann er spielt. Wir sind generell auf verschiedene Szenarien eingestellt. Aber das Spiel wird nicht davon abhängig sein. Wir wollen unsere eigene Leistung auf den Platz bringen.“

+++ Nagelsmann über seine Aussagen nach dem Bochum-Spiel +++

„Die Kritik war jetzt nicht so hart, wie es teilweise dargestellt wurde. Das, was man aus der Medienwelt zurückbekommt ist nicht immer Dankbarkeit. Wir haben wichtige Ergebnisse erzielt, haben nicht immer gut gespielt. Die Mannschaft ist heiß auf morgen. Wir haben heute sehr gut trainiert. Aber die Champions League sorgt nochmal für eine ganz andere Motivation, da brauch man die Spieler nicht extra heiß machen.“

+++ Nagelsmann über das Spiel +++

„Die Champions League ist ein anderer Wettbewerb, die auch für PSG ihren Reiz hat. Wir werden uns jetzt nicht hinten reinstellen. Es wird ein Duell auf Augenhöhe, ein 50:50-Spiel. Es ist dennoch noch kein Do-Or-Die-Spiel. Wir versuchen, ein gutes Auswärtsspiel zu machen. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir morgen ein Top-Spiel machen werden und hoffe, dass wir das bessere Ende für uns haben werden.“

+++ Nagelsmann über die Abwehrformation +++

„Die Grundformation ist nicht entscheidend. Es geht eher um die Besetzung der Räume. Man kann in jeder Grundordnung sehr schlecht oder sehr gut spielen.“

+++ Nagelsmann über Mbappé und Messi+++

„Wenn beide spielen werden, dann sind sie auch fit. Gerade Messi ist ein Spieler der es kennt, auch mal zu spielen, wenn er nicht viel trainiert hat. Ich weiß nicht, ob Kylian Mbappé von Anfang an spielen wird. Wir werden alle Szenarios vorbereiten. Beide können jeder Mannschaft der Welt wehtun. Aber wir werden bereit sein.“

+++ Nagelsmann über den Plan, Messi zu stoppen +++

„Es geht nie über 90 Minuten, sondern nur im Kollektiv. Wir müssen die Pässe zu ihm, zu Neymar oder zu Mbappé verhindern. Sie haben auch Außenverteidiger mit sehr viel Tempo. Wir dürfen nicht den Fehler machen, uns nur auf die Superstars zu konzentrieren. Aber PSG macht sich auch Gedanken, wie sie unsere Spieler stoppen können. Am Ende ist in so einem Duell die Tagesform entscheidend.“

+++ Coman über sein Finaltor 2020 +++

„Ja, das war einer der größten Momente meiner Karriere. Danach hat mich das Tor beflügelt. Es ist aber lange her. Es ist aber eine schöne Erinnerung. Ich denke auch gerne an meine Zeit bei PSG zurück.“

+++ Coman über seine Rolle +++

„Ich bin im Mannschaftsrat. Ich fühle mich sehr gut. Ich versuche, meinen französischen Mitspielern zu helfen. Ich hoffe, dass wir morgen auch die Leistung auf den Platz bekommen.“

+++ Coman über seine Rückkehr nach Paris +++

„Ich bin sehr froh, wieder hier in Paris hier zu sein. Es war eine tolle Atmosphäre hier. Morgen ist PSG natürlich der Gegner, aber ich immer sehr gerne hier.“

+++ Coman über die Ausgangslage +++

„Wir haben die letzten drei Spiele gewonnen, wir müssen weiter an uns arbeiten. Das Spiel morgen fängt bei 0:0 an.“

+++ Coman über Mbappé +++

„Ich weiß nicht, ob er spielt. Ich habe nicht mit ihm gesprochen, nur ein bisschen mit Kimpembe. Wir werden es morgen sehen.“

+++ Coman über das Spiel +++

„Der Trainer hat uns gut vorbereitet, damit es keine Überraschungen gibt. Paris zählt zu den Favoriten, wir aber auch.“

+++ PSG wohl mit Messi und Mbappé +++

Leicht dürfte die Aufgabe für die Bayern in Paris ohnehin nicht werden, zumal Paris nun wieder mit Kylian Mbappé und Lionel Messi planen kann. Die beiden Superstars setzten zuletzt angeschlagen aus, sollen aber rechtzeitig für das Spiel am Dienstag wieder fit sein. Beide sind im Kader der Franzosen für das morgige Spiel zu finden. Ob die Superstars auch von Anfang an spielen werden, bleibt abzuwarten.

+++ Nagelsmann warnt +++

Zwar hat der FC Bayern seine Generalprobe in der Bundesliga erfolgreich gestaltet, doch nach dem mühsamen 3:0-Sieg gegen Bochum war Trainer Nagelsmann kritisch eingestellt. „Wenn wir so spielen gegen Paris, haben wir keine Chance“, meinte der Coach. Die Bayern hatten gegen den VfL ein weiteres Mal nicht über die volle Distanz überzeugt, gegen PSG müsse man deshalb laut Nagelsmann „ein überragendes Spiel machen“. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

