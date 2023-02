FC Bayern: Zwei PSG-Stars sogar für Bayern-Abwehr zu schnell? Vor allem vor ihm warnen die Bosse

Kylian Mbappé lief bereits jubelnd zur Mittellinie, um schnell das Spiel fortzusetzen. Neymar hing lachend an seinem Trikot. Doch die Freude fand ein schnelles Ende.

Das findet auch Mbappé. Der Superstar richtete nach dem Abpfiff eine Kampfansage an Bayern .

Choupo-Mouting mit Ansage an Amazon

„Wir fahren dort hin, um zu gewinnen und weiterzukommen“, erklärte er bei Canal+ und sendete anschließend in der Mixed Zone auf die Frage, wer als Favorit ins Rückspiel gehe, eine Kampfansage an die Bayern: „Paris Saint-Germain. Immer.“

Mbappé sorgt für Bayern-Probleme

Im Rückspiel am 8. März wird er aber sicher von Beginn an dabei sein und den Bayern Sorgenfalten ins Gesicht treiben.

Denn nachdem der 24-Jährige eingewechselt wurde, schwamm der deutsche Rekordmeister in der Defensive bedenklich. Neben dem Abseitstreffer rettete auch Yann Sommer mit einer irren Kopfparade gegen den Franzosen (74.).

Immer wieder spielte PSG nun lange Bälle über die rechte Bayern-Seite und hatte damit Erfolg. Da Joao Cancelo bereits ausgewechselt war, musste Serge Gnabry in der Fünferkette rechts ungewohnte Defensivarbeit verrichten.

Salihamidzic: Mbappé „ist unfassbar“

Bei seiner Bankettrede nach dem Spiel hatte auch Kahn vor allem vor Mbappé gewarnt: „In der zweiten Halbzeit haben wir gesehen, was dieser absolute Ausnahmespieler auslöst - nicht nur beim Publikum, sondern auch in der Mannschaft. Da haben wir auch das Quäntchen Glück gehabt.“

Coach Julian Nagelsmann gab zu: „Es ist natürlich nicht so leicht, gerade die letzten 20 Minuten. Man sieht, wenn Mbappé reinkommt, was für eine Energie dann auch im Stadion ist und wie sich das Spiel verändert. Dann ist es schon ein schweres Stück Arbeit.“

PSG-Trainer Christophe Galtier wollte von Beginn an eigentlich so agieren. „Bayern hat verdient ein Tor geschossen, weil sie 60 gute Minuten hatten. Da hatten wir keine Tiefe im Spiel. Danach hatten wir 25 gute Minuten, in denen wir besser gespielt haben. Da sind wir hinter die Abwehr gekommen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)