Nagelsmann: Champions League „wichtig für den Klub und mich“

Julian Nagelsmann hat vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Paris St. Germain noch einmal den hohen Stellenwert der Königsklasse für den deutschen Fußball-Rekordmeister hervorgehoben. „Es ist für mich persönlich natürlich ein wichtiges Spiel, keine Frage“, sagte der Trainer am Montagabend nach der Ankunft in Paris.