BVB bei Chelsea ohne Kobel

Borussia Dortmund tritt zum Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Chelsea am Abend (21.00 Uhr/Prime Video) ohne Stammtorhüter Gregor Kobel an. Der große Rückhalt der vergangenen Wochen sitzt mit Oberschenkelproblemen auf der Bank, er wird wie bereits in der Bundesliga gegen RB Leipzig (2:1) von Alexander Meyer vertreten.