Champions League: Haaland-Show und VAR-Ärger - Leipzig geht bei City unter

Das Team von Trainer Marco Rose unterlag im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League bei Manchester City mit 0:7. Fünf dieser sieben Tore erzielte Erling Haaland, der damit den Torrekord in einem Spiel in diesem Wettbewerb einstellte. Er ist nun der Spieler, dem am schnellsten ein Fünferpack gelang.