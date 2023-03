Champions League: Internationale Presse nach Eintracht-Randalen in Neapel schockiert

Heftige Ausschreitungen in der Stadt haben das Champions-League-Spiel zwischen der SSC Neapel und Eintracht Frankfurt überschattet.

Vermummte deutsche Fans griffen am Mittwoch im Stadtzentrum Polizisten an. Autos brannten, Feuerwerkskörper und Stühle flogen durch die Luft, und über der Innenstadt kreiste ein Polizei-Hubschrauber.

Videobilder aus der Innenstadt von Mittwochnachmittag zeigten wilde Jagdszenen zwischen vermummten Anhängern und der Polizei. Immer wieder waren Detonationen zu hören, Rauchschwaden durchzogen die engen Gassen.

Der Corriere dello Sport schrieb von einem „Guerillakrieg“ im Zentrum der süditalienischen Stadt. Auch in England oder Spanien wurden die Geschehnisse mit Entsetzen registriert.

SPORT1 fasst die internationalen Pressestimmen zur unrühmlichen Eintracht-Nacht zusammen:

Italien

Tuttosport: „Neapel-Eintracht, Zusammenstöße und Panik in der Stadt. Die Situation spitzte sich vor dem Champions-League-Spiel zu: Zwischen deutschen Fans und Strafverfolgungsbehörden brach ein regelrechter Stadtguerillakrieg aus.“

La Stampa: „Guerillakrieg im Zentrum von Neapel. Die Eintracht-Fans, denen aus Gründen der öffentlichen Ordnung eine Reise in die Stadt vor dem Champions-League-Spiel verboten war, stießen mit Dutzenden von Menschen zusammen, deren Gesichter von Helmen bedeckt waren. Die Via Calata Trinità Maggiore, im Herzen der Stadt, war Schauplatz des Werfens von Gegenständen mit umgestürzten Mülltonnen. Hier wurde ein Polizeiauto in Brand gesetzt.“

La Gazzetta dello Sport: „Rauchbomben, Zusammenstöße und Feinde: Wer sind die Eintracht-Fans, die Europa Angst einjagen? Es sind Frankfurter Ultras, sie wuchsen mit dem Verein von der zweiten Liga bis zum Triumph in der Europa League auf, seit Jahren sind sie die Protagonisten von Vorfällen mit der Polizei. Und der Stopp von Piantedosi für die Herausforderung von Neapel reichte nicht aus, um Unfälle zu vermeiden.“

England

Sun: „Autos wurden in Brand gesetzt und Fackeln auf Busse abgefeuert, während 800 Polizisten gegen Hooligans kämpften.“

Daily Mail: „Chaos in Neapel, als Hunderte von Napoli- und Frankfurt-Fans vor dem Champions-League-Spiel aufeinandertreffen, Autos angezündet und Feuerwerkskörper auf die Polizei geworfen werden.“

The Guardian: „Eintracht-Fans trotzen dem Verbot und stoßen mit der Polizei in Neapel zusammen. Die Straßen von Neapel glichen am Mittwoch einem Kriegsgebiet, als gewalttätige Zusammenstöße zwischen Eintracht-Frankfurt-Fans und der örtlichen Polizei ausbrachen. Polizisten in Kampfmontur setzten Tränengas ein, um die Fans zu zerstreuen, die Leuchtraketen, Stühle und andere Projektile auf die Beamten warfen.“

Spanien

Mundo Deportivo: „Chaos in Neapel! Die Ultras setzen ein Polizeiauto in Brand.“

AS: „Eintracht-Ultras entfesseln Gewalt in den Straßen von Neapel. Die angereisten Fans, die das Stadion nicht betreten können, sind mit 800 Polizisten und neapolitanischen Fans zusammengestoßen. Sehr gewalttätige Szenen in der Stadt.“

Marca: „Chaos zwischen Neapel- und Eintracht-Fans: Steine, Flaschen, verbrannte Autos...“

Frankreich

Le Parisien: „Gewalttaten in Neapel vor dem Duell gegen Eintracht Frankfurt. Dem Achtelfinalspiel zwischen Napoli und der Eintracht am Mittwochabend gehen gewalttätige Auseinandersetzungen in der Innenstadt zwischen Anhängern beider Seiten und den italienischen Behörden voraus.“

Österreich