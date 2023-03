Champions League: Riesen-Lob für Bayerns „unangenehmen Knochen“ Josip Stanisic

„Wenn er spielt, bin ich mir sicher, dass er es gut machen wird. Er war und ist einfach sehr verlässlich“, hatte Ex-Bayern-Talente-Coach Danny Schwarz im SPORT1 -Interview vor der Partie über seinen ehemaligen Schützling in der U23 gesagt.

Der in München geborene Deutsch-Kroate, der seit der U17 beim Rekordmeister spielt, bekam in Abwesenheit des gesperrten Benjamin Pavard die Chance von Anfang an – und stellte die Star-Offensive von PSG um Kylian Mbappé und Lionel Messi gemeinsam mit seinen Abwehr-Partnern Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano kalt.