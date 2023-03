FC Bayern: Nagelsmann hat gegen PSG Mut und Stärke bewiesen! | Kommentar

Geld allein schießt vielleicht in der Ligue 1 Tore, aber nicht in der Champions League. Mentalität dafür schon! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Real Madrid hat es in der vergangenen Saison vorgemacht, der FC Bayern in dieser bestätigt - wenn auch nicht derart hollywoodreif wie die Königlichen, sondern abgezockt, mit kühlem Kopf und der breiten bajuwarischen Brust. Oder um es mit den Worten von Leon Goretzka zu formulieren: „Sehr erwachsen!“

Bayern-Stars mutieren zu Mentalitätsmonstern

Genau das brauchte es auch, denn spielerisch gelang den Bayern gegen die Pariser gewiss nicht alles. Sie hatten in Hälfte eins sogar Glück in entscheidenden Momenten.

Dieser Sieg gebührt auch Nagelsmann

Am Mittwochabend hingegen kamen Mbappé, Messi und Co. selten gefährlich in Richtung Bayern-Tor. Und wenn es mal brenzlig wurde, war mindestens ein Münchner dazwischen. Wie das eine verschworene Einheit eben so macht.