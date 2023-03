SID-Umfrage: Bayern klarer Favorit in der Champions League

Die starken Leistungen von Bayern München im Achtelfinale der Champions League gegen Paris St. Germain haben den Fußball-Rekordmeister für die Fans in Deutschland zum klaren Titelfavoriten in der Königsklasse gemacht. 56,2 Prozent der knapp 1000 Teilnehmer einer FanQ-Umfrage im Auftrag des SID glauben, dass die Münchner am Ende die Champions League gewinnen werden. Deutlich dahinter folgen Manchester City (19,9 Prozent) und Real Madrid (11,0 Prozent) im Favoritenranking.