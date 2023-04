Champions League: AC Mailand - SSC Neapel LIVE im TV, Stream und Liveticker

Die SSC Neapel spielt bisher eine beeindruckende Saison. In der Serie A hat der Klub 16 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten und kann zum ersten Mal seit 1990 die italienische Meisterschaft gewinnen.

Auch in der Champions League sind die Neapolitaner bisher durchmarschiert. In der starken Gruppe mit Ajax Amsterdam, FC Liverpool und den Glasgow Rangers sicherte man sich Platz eins mit fünf Siegen und einer Niederlage. Im Achtelfinale schaltete Neapel Eintracht Frankfurt souverän mit zwei Siegen aus.

Doch im Achtelfinale wartet der siebenmalige Champions-League-Sieger AC Mailand , der letzte Woche am 28. Spieltag der Serie A gegen Neapel 4:0 gewonnen hat.

Allerdings läuft es bei den Rot-Schwarzen in dieser Saison holprig. In den letzten fünf Ligaspielen konnte die Mannschaft von Stefano Pioli ausschließlich ein Spiel gewinnen.

In der Liga fiel man auf den vierten Platz zurück. Dadurch kämpft der Klub jetzt mit Stadt-Rivale Inter Mailand, der nur einen Zähler weniger auf dem Punkte-Konto hat, um die Champions-League-Qualifikation.

Champions League: Neapel möchte Geschichte schreiben

Desto kurioser war die 0:4 Niederlage der Blauen gegen die Mailänder. Eigentlich spielt Neapel eine außergewöhnliche Saison, in der man bis dato durch die Serie A marschiert ist. Neben dem ersten Liga-Titel seit Jahrzehnten wollen die Neapolitaner zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins ein Champions-League-Halbfinale erreichen.

Ein herber Rückschlag für Neapel ist der Ausfall von Top-Torjäger Victor Osimhen . Das sagte Präsident de Laurentiis gegenüber der La Repubblica: „ Victor ist leider nicht in der Lage zu spielen, deshalb hoffen wir, dass er für das Rückspiel im Maradona-Stadion am 18. April wieder zur Verfügung steht.“

Beim AC Mailand hat sich Ausnahmespieler Rafael Leão nach einem kleinen Formtief wieder in Topform gespielt. Sein Trainer Pioli schwärmt vom Portugiesen und sieht in ihm das Potenzial, seine Generation zu prägen: „Er hat zwei Tore geschossen, eines als Stürmer und eines als Flügelspieler. Er hat unglaubliches Potenzial und wird ein Champion werden.“

Angesichts der starken Saison geht Neapel als Favorit in das Viertelfinale. Jedoch sollte man Milan nicht unterschätzen, die letztes Jahr mit ihrem Titelgewinn in der Serie A bewiesen haben, dass sie wieder zu den Spitzenteams in Europa aufgeschlossen haben.