Champions League: Bayern-Legenden glauben an Comeback - aber "wenn sie eins kassieren ..."

Claudio Pizarro und Owen Hargreaves glauben an das Champions-League-Comeback ihres Ex-Klubs Bayern München gegen Manchester City.

„Wir sind zu Hause sehr stark und jedes Mal Favorit. In der Allianz Arena kann immer alles passieren, auch ein Wunder. Am Ende werden wir uns qualifizieren, ich habe vollstes Vertrauen“, sagte Pizarro vor dem Viertelfinal-Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr) im Klub-TV des deutschen Fußball-Rekordmeisters.