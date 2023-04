FC Bayern: Lahms bemerkenswerte Worte über Guardiola

Nun steht der Champions-League-Kracher gegen die Münchner an und Guardiola will seinen Ex-Klub mit Manchester City aus der Königsklasse rauswerfen.

Lahm schwärmt von Guardiola

Der Weltmeister von 2014 erinnert sich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung an Guardiola: „Wir waren so gut vorbereitet, dass wir in manchen Spielen schon nach zehn oder fünfzehn Minuten wussten: Okay, das Spiel werden wir klar gewinnen. Das ist ein schönes Gefühl.“

Rückblickend meint er: „Pep arbeitet mit seinen Spielern Tag für Tag an seiner Idee – mit einer Intensität in den Details und im Dialog, die ich noch nie erlebt habe.“

Lahm fügt an: „Man sieht immer, welche Mannschaft die Pep-Guardiola-Mannschaft ist. Er muss nicht an der Seitenlinie stehen. Man sieht seine Idee.“

Lahm denkt an Real-Aus

Lahm: „Wir hatten dieses Gefühl der ständigen Kontrolle sogar in der Champions League. In der ersten Saison haben wir im Halbfinale gegen Real Madrid gespielt. Das Hinspiel war in Madrid. Wir waren so gut vorbereitet und hatten das Spiel unter Kontrolle. Das war so ein gutes Gefühl. Am Ende haben wir trotzdem 0:1 verloren, weil wir ausgekontert wurden.“