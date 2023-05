Champions League: Finale ganz nah! Ex-Bundesligastars lassen Inter jubeln

„Wir sind sehr schlecht in das Spiel gestartet, kamen gar nicht in die Zweikämpfe“, sagte der Ex-Schalker Malik Thiaw, der in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, bei DAZN. „Inter war gieriger, wir waren nur Zuschauer. Es tut mir leid für die Milan-Fans, dass wir so eine Leistung gebracht haben.“