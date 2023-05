Erling Haaland von Real Madrid abgemeldet: "Hat sich einfach angefühlt"

Mit dem deutschen Kapitän Ilkay Gündogan erreichte der englische Meister beim spanischen Titelverteidiger am Dienstagabend ein 1:1 (0:1) , die Entscheidung fällt im Rückspiel am 17. Mai.

Toni Kroos (Real Madrid):

„Die Allgemeinheit wird wahrscheinlich sagen: gerechtes Unentschieden. Aber für mich fühlt es sich grad ein bisschen anders an. Wir haben in der 2. Halbzeit hervorragend gespielt, in der ersten waren wir einen Tick zu passiv. Das war nach dem Tor besser – und mitten in unsere gefühlt beste Phase fällt das Gegentor. Genau andersrum wie in der 1. Halbzeit.