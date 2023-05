Inters Pokalsieg weckt Hoffnungen für Istanbul

Mit dem Triumph im italienischen Pokal hat Inter Mailand neues Selbstvertrauen für das Champions-League-Finale gegen den großen Favoriten Manchester City gewonnen. "Alles okay für Inter bei der Generalprobe für das Endspiel", schrieb die Zeitung Tuttosport am Tag nach dem 2:1 (2:1) gegen den Conference-League-Finalisten AC Florenz in Rom. Für Inter war es der neunte Pokalsieg.