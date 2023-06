CL-Spiele von Union womöglich doch in Alter Försterei

Union Berlin darf wohl doch auf Champions-League-Heimspiele im Stadion An der Alten Försterei hoffen. Einem Bericht der Süddeutschen Zeitung zufolge könnte die Europäische Fußball-Union (UEFA) ein Pilotprojekt verlängern, das Europapokal-Teilnehmern aus Deutschland, England und Frankreich in der vergangenen Saison Stehplätze bei internationalen Spielen erlaubte.

Dies war zuvor jahrzehntelang verboten. Eine endgültige Entscheidung für die kommende Spielzeit soll das UEFA-Exekutivkomitee am Mittwochnachmittag in Nyon treffen.

Union droht Umzug ins Olympiastadion

Union-Präsident Dirk Zingler hatte die Fans bereits auf einen Umzug ins Berliner Olympiastadion vorbereitet , wo Stadtrivale Hertha BSC seine Heimspiele austrägt. Er hatte von sich verdichtenden Hinweisen darauf berichtet, dass die UEFA ihr Stehplatz-Programm nicht fortführen würde. Die SZ erfuhr nun aus zwei mit dem Vorgang vertrauten Quellen, dass in der UEFA die „Tendenz eindeutig pro Stehplatz“ gekippt sei.

City-Star übergibt sich in Handtasche von Grealishs Mutter

City-Star übergibt sich in Handtasche von Grealishs Mutter

Die Alte Försterei fasst rund 22.000 Zuschauer, das Olympiastadion mehr als 70.000. Der Umzug würde sich für die Eisernen finanziell sehr lohnen - und wäre kein Novum: Union hatte bereits Spiele in der Conference League in der Saison 2021/22 im Olympiastadion ausgetragen. Dennoch hofft der Klub, in seiner ersten Champions-League-Saison „zu Hause“ bleiben zu dürfen.