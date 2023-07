Champions League in Hamburg? - Schachtar Donezk will Heimspiele in Volksparkstadion austragen

Vor über 16 Jahren fand am 6. Dezember 2006 das vorerst letzte Champions-League-Spiel des Hamburger SV statt. Damals gewann der HSV im heimischen Volksparkstadion das letzte Gruppenspiel mit 3:2 gegen den russische Hauptstadtklub ZSKA Moskau. Trotz der sechsten Zweitligasaison in Folge könnte es in Hamburg nun wieder Champions-League-Stimmung geben.