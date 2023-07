Sensation in der Champions League? 5000-Einwohner-Stadt steht kurz vor Champions-League-Teilnahme

Die 5000-Einwohner-Stadt KLaksvik will in die Champions League.

Denn der örtliche Fußball-Klub mit dem beinahe unaussprechlichen Namen Klaksvíkar Ítróttarfelag spielt aktuell in der Qualifikation zur Champions League. Im Stadion des Vereins haben 2500 Menschen Platz - also die Hälfte der Einwohner der Kleinstadt.

Klaksvik in der CL-Qualifikation

Im Hinspiel der ersten Qualifikationsrunde war am Dienstagabend der ungarische Meister Ferencváros Budapest zu Gast in Klaksvik. Das Spiel endete 0:0. Am kommenden Mittwoch steht das Rückspiel in Budapest an.