Champions League Auslosung: Legendäres Duell für den FC Bayern, BVB erwischt Hammer-Gruppe!

Die Champions League meldet sich zurück: Am Donnerstag werden die Gruppen für die Saison 2023/24 ausgelost. SPORT1 hat die Veranstaltung zum Nachlesen.

Die Gruppen der Champions-League-Auslosung

Gruppe A

Bayern München



Manchester United



FC Kopenhagen



Galatasaray Istanbul

Gruppe B

FC Sevilla



FC Arsenal



PSV Eindhoven



RC Lens

Gruppe C

SSC Neapel



Real Madrid



Sporting Braga



Union Berlin

Gruppe D

Benfica Lissabon



Inter Mailand



FC Salzburg



Real Sociedad

Gruppe E

Feyenord Rotterdam



Atlético Madrid



Lazio Rom



Celtic Glasgow

Gruppe F

Paris Saint-Germain



Borussia Dortmund



AC Mailand



Newcastle United

Gruppe G

Manchester City



RB Leipzig



Roter Stern Belgrad



Young Boys Bern

Gruppe H

FC Barcelona



FC Porto



Donezk



Royal Antwerpen

+++ Das war es +++

Die Veranstaltung ist zu Ende.

+++ Haaland hängt De Bruyne und Messi ab +++

Überraschung bei den Männern! City-Torjäger Erling Haaland setzt sich gegen Kevin De Bruyne und Lionel Messi durch. Messi galt als Favorit, da er Argentinien mit überragenden Leistungen in der vergangenen Saison zum WM-Titel schoss. „Ich liebe es, wenn Pep Guardiola mich anschreit. Er versucht dann etwas in mein Hirn zu bekommen, was da nicht drin ist“, scherzt der Preisträger.

+++ Barca-Star die Frauen-Königin +++

Aitana Bonmati wird bei den Frauen als beste Spielerin gekürt. Die Spanierin gewann vor wenigen Wochen erst bei der WM in Neuseeland und Australien.

+++ Guardiola bester Trainer +++

Pep Guardiola wird zum besten Trainer gekürt. Mit Manchester City hatte er das Triple gewonnen, verpasst aber diese Auszeichnung nach seiner Rücken-OP. Bei den Damen siegt Sarina Wiegman. Sie holte mit Englands Frauen den EM-Titel und nimmt auf der Bühne den großen Pokal entgegen.

+++ Besondere Ehrung für Klose +++

DFB-Legende Miroslav Klose wird mit dem Uefa Presidents Award ausgezeichnet für besondere Fairplay-Gesten während seiner Laufbahn. Unter anderem hatte einer seiner Treffer gegen Neapel aufgrund seines Einschreitens nach einem Handspiel nicht gezählt. Zudem hatte Klose gegen Bielefeld einmal eine Schwalbe zugegeben und so einen Elfmeterpfiff zurücknehmen lassen. „Für uns ist es unheimlich wichtig, mit gutem Beispiel voranzugehen. Für mich sind Taten viel wichtiger als Worte. Das bleibt mehr hängen“, sagt Klose im Interview.

+++ Leipzig muss in die Schweiz +++

Nach dem Hammer-Los ManCity ging die Auslosung für RB Leipzig noch gut weiter. Nach Roter Stern Belgrad wird dem Bundesligisten nun noch Young Boys Bern aus der Schweiz zugelost.

+++ Union reist nach Madrid +++

Der Wunsch von Union-Star Robin Knoche geht in Erfüllung. es geht tatsächlich gegen Real Madrid für die Eisernen. Auch Neapel und Braga sind in Gruppe C dabei.

+++ Bayern erwischt Istanbul als Gegner +++

Das wird auch für den FC Bayern ein Spiel in einem echten Hexenkessel. Letzter Gegner neben ManUnited und Kopenhagen ist Galatasaray Istanbul.

+++ Hammergruppe für BVB perfekt +++

Irre! Der BVB zieht auch in Lostopf 4 den wohl schwersten Gegner. Newcastle United komplettiert die Gruppe neben Dortmund, Paris und dem AC Mailand. Das ist die Hammergruppe dieser Saison.

+++ FC Bayern mit Glückslos +++

Neben Manchester United bekommt es der FC Bayern mit dem FC Kopenhagen aus Dänemark zu tun. da wären einige schwerere Gegner möglich gewesen in Lostopf 3.

+++ Nächster Hammer für den BVB +++

Da wird richtig schwer! Auf den BVB wartet in der Gruppenphase nicht nur Paris, sondern auch noch der AC Mailand.

++ Leipzig muss in den Hexenkessel +++

Im Lostopf 3 wird Roter Stern Belgrad zu RB Leipzig und ManCity gelost. Damit müssen die Sachsen in einen echten Hexenkessel reisen, denn die Fans von Belgrad gelten als besonders heißblütig.

+++ RB Leipzig gegen ManCity +++

Das wird hart! RB Leipzig wird in die Gruppe G gelost. Dort wartet Titelverteidiger Manchester City.

+++ FC Bayern gegen England-Topteam +++

Auch der FC Bayern erwischt ein Kracher-Los. Es geht gegen Manchester United und Trainer Erik ten Hag, der in München mal die zweite Mannschaft trainierte. Dieses Duell ist legendär. Unvergessen ist auch das Finale 1999, in dem ManUnited in der Nachspielzeit aus einem 0:1 noch ein 2:1 machte.

+++ BVB erwischt Hammer-Los +++

Der BVB muss sich in der Gruppenphase mit einem Favoriten auf den Titel messen! Es wartet Paris. Auch der BVB wird im Lostopf 2 übrigens als erstes Team gezogen.

+++ Bayern direkt als erstes Team gezogen +++

Kurios: Der FC Bayern wird direkt als erstes Los gezogen.

+++ Abschied des alten Modus +++

Ein letztes Mal wird im altbekannten Modus gespielt, bevor im nächsten Jahr die Reformen der UEFA greifen. Soll heißen: 32 Teams werden in vier Lostöpfe aufteilt und in letztlich acht Vorrunden-Gruppen aufgeteilt

++ Zwei Debütanten dabei +++

Mit Union Berlin und Royal Antwerpen sind zwei Teams dabei, die zuvor nie an der Champions League teilgenommen haben.

+++ Legenden betreten die Bühne +++

Joe Cole (ehemals FC Chelsea) und Eric Abidal (ehemals FC Barcelona) kommen auf die Bühne. Die beiden Legenden werden bei der Auslosung helfen.

+++ Rückblick auf den City-Triumph +++

Bevor die Lose gezogen werden, wird noch einmal auf die vergangene Königsklassen-Saison geschaut und Manchester City als Titelverteidiger gewürdigt.

+++ Es geht los +++

Die Zeremonie in Monaco beginnt. Zunächst wird die Champions-League-Hymne in einer besonderen Klassikvariante vorgetragen. Der Saal ist prall gefüllt mit großen Stars und den Klub-Vertretern.

+++ In welchen Töpfen befinden sich die deutschen Teams? +++

Der FC Bayern ist als Meister in Lostopf eins gesetzt. RB Leipzig und Borussia Dortmund sind in Topf zwei zu finden, Union Berlin landete als Neuling in Topf vier. Den Eisernen drohen damit viele hochkarätige Gegner.

+++ Champions-League-Auslosung: Mögliche Gegner für Bayern und Co. +++

Nicht nur Union Berlin, auch der FC Bayern könnte den ein- oder anderen starken Gegner in der Vorrunde erwischen. Denn in Lostopf zwei sind mit Real Madrid, Atletico Madrid, außerdem Manchester United, dem FC Arsenal und Inter Mailand einige Kracher zu finden.

Und im dritten Topf lauern Teams wie der FC Salzburg, AC Mailand und Lazio Rom.

+++ Champions League: Dann wird gespielt +++

Die Vorrunde findet von September bis Dezember statt. Im Detail: Der erste Spieltag steigt am 19./20. September, der zweite am 3./4. Oktober, der dritte am 24./25. Oktober, der vierte am 7./8. November, der fünfte am 28./29. November und der sechste am 12./13. Dezember.

+++ Sonderfall Schachtar Donezk +++

Das Topteam aus der Ukraine kann wegen des russischen Angriffskrieges nicht in der eigenen Heimat spielen. Stattdessen wird es seine Heimspiele im Stadion des Hamburger SV austragen.

