Champions League in Hamburg: 20 Prozent der Tickets verkauft

Wie der Hamburger SV am Samstag mitteilte, wurden in den ersten zehn Stunden des Ticketverkaufs bereits 10.000 Pakete durch HSV-Mitglieder und Dauerkarteninhaber erworben. Diese Pakete beinhalten alle drei Heimspiele des ukrainischen Meisters in der kommenden Königsklassen-Gruppenphase.