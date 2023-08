Underdog-Irrsinn! Der nächste Schritt zum Champions-League-Wunder ist gemacht

Meister KI Klaksvik von den Färöern sorgt in der Qualifikation zur Champions League weiter für Furore. Das Team aus dem 5000-Einwohner-Städtchen Klaksvik warf nach dem ungarischen Champion Ferencvaros Budapest auch den schwedischen Meister BK Häcken aus dem Wettbewerb und stieß als erster Klub von den Schafsinseln in die dritte Runde vor.

Klaksvik setzte sich am Mittwoch in Schweden im Elfmeterschießen mit 4:3 durch. Held des Abends wurde Schlussmann Jonathan Johansson, der vergangene Saison noch als Feldspieler für den norwegischen Fünftligisten Majorstuen FK gespielt hatte.

In der dritten Runde (8./15. August) kämpft Klaksvik gegen den norwegischen Meister Molde FK um einen Platz in den Playoffs. Sollte der Außenseiter von den Färöer verlieren, geht es in den Playoffs zur Europa League weiter.