CL-Quali: Demirbay macht Gruppenphase mit Gala perfekt

Mit dem deutschen Ex-Nationalspieler Kerem Demirbay in der Startelf hat der türkische Fußball-Rekordmeister Galatasaray Istanbul den Sprung in die Gruppenphase der Champions League geschafft. Im Play-off-Rückspiel setzte sich Gala gegen den norwegischen Meister Molde FK am Dienstagabend mit 2:1 (1:0) durch, schon beim Hinspiel (3:2) waren die Löwen vom Bosporus siegreich.