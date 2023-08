Donezk empfängt Barcelona in der Champions League

Der FC Barcelona kommt ins Volksparkstadion: Der ukrainische Meister Schachtar Donezk, der seine Königsklassen-Heimspiele in dieser Saison aufgrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine in Hamburg austrägt, bekommt es in der Champions League mit dem spanischen Spitzenteam mit dem ehemaligen Bayern-Stürmer Robert Lewandowski zu tun. Das ergab die Auslosung der Gruppenphase am Donnerstag in Monaco.