Fußball-Transferticker: Mourinho buhlt um Leverkusen-Star

Der nächste Abgang bei Bayer Leverkusen steht offenbar unmittelbar bevor. Die AS Rom will nach übereinstimmenden Berichten italienischer Medien Stürmer Sardar Azmoun vom Fußball-Bundesligisten ausleihen. Der iranische Nationalspieler soll beim Serie-A-Klub des portugiesischen Startrainers Jose Mourinho schon in den nächsten Tagen den Medizincheck absolvieren.