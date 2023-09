Nullnummer in BVB-Gruppe für AC Mailand

Der 19-malige italienische Meister kam am Dienstag in der starken Dortmunder Gruppe F im Heimspiel gegen Newcastle United nach einer miserablen Chancenverwertung nur zu einem 0:0. Der BVB tritt erst am späten Abend bei Frankreichs Serienmeister Paris St. Germain (21 Uhr/LIVE im Ticker auf SPORT1) an.