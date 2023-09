Champions League: Bellingham schockt Union! Coup gegen Real dramatisch verpasst

Gelungenes Startelf-Debüt von Bonucci

Bonucci überzeugte mit einer guten Vorstellung bei seinem CL-Debüt für Union. Sein Stellungsspiel war entscheidend und verhinderte in der 54. Minute einen Gegentreffer, in der 80. Minute wurde er durch Paul Jaeckel ersetzt. Auch der Ex-Herthaner Lucas Tousart kam zu seinem Startelf-Debüt.

Beherzter Auftritt von Union

Die spanische Offensive kam nicht richtig ins Rollen und tat sich zu Beginn gegen die kompakt verteidigenden Unioner schwer, drängte diese jedoch zunehmend mehr in die eigene Hälfte. Defensiv stabil, kamen die Berliner wiederum kaum in Umschaltsituationen. Der spanische Rekordmeister, bei dem Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf stand, ließ den Ball in den eigenen Reihen laufen, zu gefährlichen Torchancen kamen beide Mannschaften nicht.