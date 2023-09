Champions League: Debüt von Union Berlin bei Real Madrid LIVE im TV, Stream und Ticker

‚Endlich‘ mögen manche in Köpenick sagen! Union Berlin debütiert in der Champions League - und das ausgerechnet im Estadio Santiago Bernabeu bei Real Madrid. Am Mittwoch ab 18.45 Uhr (LIVE im Ticker auf SPORT1) fehlt den Berlinern jedoch ihr Abwehrchef.

Noch am Dienstag hatte Trainer Urs Fischer auf der Pressekonferenz verraten, dass Robin Knoche nicht mit der Mannschaft nach Spanien gereist sei und zudem für das Bundesliga-Spiel gegen Hoffenheim am kommenden Wochenende fraglich sei.

Real Madrid vs. Union Berlin - die voraussichtlichen Aufstellungen:

Real Madrid: Kepa - Vazquez, Rüdiger, Alaba, Fran Garcia - Tchouameni - Fede Valverde, Bellingham, Kroos - Rodrygo, Joselu

Union Berlin: Rönnow - Doekhi, Bonucci, Diogo Leite - Juranovic, Kral, Gosens - Laidouni, Tousart - Becker, Behrens

Auch Real Madrid muss personell umbauen. Die Königlichen müssen auf ihren Stamm-Rechtsverteidiger Dani Carvajal verzichten.

Champions League: Real Madrid vs. Union Berlin

„Das wird eine tolle Aufgabe, ich glaube, wir müssen uns auf diese Aufgabe freuen.“ Eine andere Einstellung von Union-Trainer Fischer wäre wohl auch nicht zu erwarten gewesen vor dem ersten Spiel der Champions-League-Vereinshistorie.

Zwar habe Real Madrid in den vergangenen neun Jahren fünfmal die Champions League gewonnen, „das spricht für sich selbst“, und dennoch wolle man den Auftritt genießen, teilte der Schweizer auf der Pressekonferenz am Dienstag mit. Was sportlich für Union zu holen ist?

Rein nominell sind die Madrider logischerweise überlegen, und doch könnte der Kampfgeist und das intakte Teamgefüge gespickt mit den großen Namen Bonucci, Volland, Gosens und Co. ein Stolperstein für die spanischen Hauptstädter sein. Währenddessen bahnt sich ein besonderes Duell in der Familie Kroos an.

Kroos vs. Kroos - oder: Union gegen Real Madrid

Während Toni mit den Königlichen den eingeplanten Sieg einfahren will, fiebert Bruder Felix von der Tribüne aus mit, ist noch am Dienstag mit der offiziellen Union-Delegation nach Spanien geflogen.

Im Interview auf der Union-Webseite sagte der 32-Jährige, der zwischen 2016 und 2020 für die Köpenicker auflief und nach seiner Spielerkarriere kurzzeitig als U19-Co-Trainer fungierte: „Es ist einfach Familie gegen Familie, das ist schwer, aber auch wunderschön?“

So können Sie Real Madrid vs. Union Berlin LIVE verfolgen:

