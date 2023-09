Champions League: "Dortmund muss erstmal anfangen, ein bisschen besser Fußball zu spielen!" Sammer spricht über Chancen von BVB, Union und Bayern

In knapp zwei Wochen startet die Champions League in ihre neue Saison. Mit Borussia Dortmund, dem FC Bayern, Union Berlin und RB Leipzig sind vier Teams vertreten.

Auf die Dortmunder wartet mit dem AC Mailand, Newcastle United und Paris Saint-Germain die vermeintlich schwerste Gruppe in diesem Jahr.

Nicht wenige glauben an ein Scheitern des Teams von Edin Terzic in der Gruppenphase, zumal die Dortmunder äußerst durchwachsen in die Saison gestartet sind. Auch Matthias Sammer ist skeptisch. „Dortmund muss erstmal anfangen, ein bisschen besser Fußball zu spielen. Und dann weiß ich immer noch nicht“, sagte der Europameister von 1996 im Rahmen eines Pressetermins von Amazon Prime Video.