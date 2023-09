Champions League: Fantalk live auf SPORT1 im TV und Stream - das sind die Gäste

Die Vorfreude steigt, die Champions League steht vor der Rückkehr - immer live begleitet im Fantalk auf SPORT1!

Seit mehr als zehn Jahren lädt die Kult-Sendung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund ein und hat an Champions-League-Abenden mit deutscher Beteiligung ab jeweils 20.15 Uhr live im Free-TV auf SPORT1 prominente Gäste zu bieten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Am 19. September geht es wieder los, den Auftakt machen in der Königsklasse aus deutscher Sicht Borussia Dortmund und RB Leipzig. Der BVB tritt in seiner Knallhart-Gruppe um 21 Uhr bei Paris Saint-Germain an. Für RB geht es schon um 18.45 Uhr bei den Young Boys Bern los.

Einen Tag später ist dann der FC Bayern am Start, die Münchner empfangen Manchester United zum Duell der Rekordmeister (21 Uhr). Am Mittwoch feiert Union Berlin außerdem seine Premiere in der Champions League, erste Station ist das Bernabeu von Real Madrid.

Die Gäste im Fantalk am Dienstag, 19. September

Mario Basler / Ex-Profi und SPORT1 -Experte

/ Ex-Profi und -Experte Patrick Helmes / Ex-Profi und Trainer von Spielfreunde Siegen

/ Ex-Profi und Trainer von Spielfreunde Siegen Sascha Mockenhaupt / Fußballer und E-Sportler

Fakten und Diskussionen: Das liefert der Fantalk

In der Sendung bindet Co-Moderatorin Katharina Kleinfeldt die Fans vor Ort in die Talkrunde mit ein und kommuniziert zusätzlich mit den TV-Zuschauern via Facebook und Twitter, dazu hat Moderator Thomas Helmer einen Blick auf das Spielgeschehen und präsentiert alle wichtigen Fakten.

Im Fantalk erfahren die Zuschauer alle Zwischenstände und die wichtigsten Entwicklungen auf allen Plätzen.