Champions League: Sommer brilliert, Onana patzt! „Inter hat den Tausch gewonnen“

Inter holt Sommer für Onana

Nachdem der Vorjahres-Finalist im Sommer Stammkeeper Onana für 52,5 Millionen Euro an Manchester United verkauft hatte, gab es nicht wenige Stimmen, die an Sommer als dessen Nachfolger zweifelten. Bereits 34 Jahre alt, „nur“ 1,83 Meter groß und kein Torhüter mit Weltklasse-Format.

Doch der Mittwochabend belehrte viele Kritiker eines Besseren. Beim frühen 0:1 in der vierten Minute durch Brais Mendez war Sommer noch machtlos, seine Sternstunde schlug vor allem in Durchgang zwei.

Sommer überzeugt mit Weltklasse-Parade

In den italienischen Medien wird Sommer gefeiert - und Inter für seinen Torwart-Deal im Sommer. Die Nerazzurri investierte von den 52,5 Millionen eingenommenen Euro lediglich sechs Millionen Euro in die Verpflichtung des ehemaligen Bayern-Torhüters.

Während sich Sommer in San Sebastián in einer glänzenden Verfassung zeigte, erlebte Onana beim Auswärtsspiel in München einen bitteren Abend.

Onana entschuldigt sich

In sechs Einsätzen für United, fünf davon in der Premier League und einen in der Champions League, hat Onana bereits 14 Tore kassiert. Sommer hingegen musste in fünf Spielen erst zweimal hinter sich greifen. Wie die Gazzetta dello Sport titelt: „Inter hat den Tausch gewonnen“.