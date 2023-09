Toni Kroos: "Da ist mir Unions Schicksal auch nicht wichtig"

Vier Jahre nach dem ersten Bundesligaaufstieg der Vereinsgeschichte konnte sich Union Berlin jetzt auch das erste Mal für die Champions League qualifizieren. In der Gruppenphase treffen die Eisernen in Gruppe C auf Sporting Braga, den SSC Neapel und auf Real Madrid.

Dass Toni Kroos somit auf den Ex-Klub seines Bruders Felix trifft, sorgt in ihrem gemeinsamen Podcast Einfach mal Luppen für ordentlich Gesprächsstoff. „Grundsätzlich waren wir mit der Auslosung alle relativ fein, was die drei Gegner betrifft. Das hat nichts damit zu tun, dass es keine guten Gegner sind“, sagte Toni Kroos.

„Familie geht immer vor“

„Ich möchte gerne weiterkommen“

Er sagte: „Wenn das Spiel in der Alten Försterei gewesen wäre, wäre ich sogar fast schon so weit zu sagen, es hätte einen guten Beigeschmack.“ Wenn sein Bruder das letzte Spiel in der Karriere im Wembley spielen würde, habe es seiner Meinung nach allerdings auch was, denn das letzte Länderspiel habe der 33-Jährige ebenfalls im Wembley Stadion absolviert.