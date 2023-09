Champions League: Zündet der Senkrechtstarter von RB Leipzig die nächste Stufe?

In der Bundesliga wandelt er bereits auf den Spuren von Größen wie Erling Haaland - nun darf er sich in der Champions League endlich auch auf der ganz großen Bühne beweisen.

Die Rede ist von Leipzigs Senkrechtstarter Xavi Simons, der bei den Roten Bullen aktuell Tore am Fließband produziert. Ob kreative Vorlagen oder tödliche Abschlüsse, der junge Niederländer bedient sich aus einem kompletten Repertoire.

„Sein Profil ist außergewöhnlich“, schwärmte auch sein Trainer Marco Rose im Vorfeld des CL-Auftakts, vor dem er Simons‘ Charakter ebenfalls hervorhob. „Er ist nie zufrieden, er will immer mehr. Er ist schon ein geiler Junge.“

Nach vier Spieltagen in der Bundesliga steht der 20-Jährige bereits bei sieben Scorerpunkten - und zog damit mit Haaland sowie Paco Alcácer gleich, denen selbiges Kunststück mit Borussia Dortmund gelang.

Schafft Simons, der letztes Jahr für PSV Eindhoven in der Eredivisie auf 28 Scorerpunkte kam, am kommenden Woche schon wieder zwei Torbeteiligungen gegen die Fohlen aus Gladbach, gehört ihm der Rekord sogar allein.

Simons: „Den Traum leben - Zeit für die Champions League“

Doch davor steht erstmal der CL-Auftakt gegen die Young Boys aus Bern an. „Den Traum leben. Zeit für die Champions League“, schrieb Simons, der schon in jungen Jahren im Fußball-Rampenlicht stand, im Vorfeld auf seinen Kanälen in den sozialen Medien.

Vorfreude ist also definitiv vorhanden, nachdem er so lange auf diesen Moment warten musste. Nach seiner Ausbildung in La Masia, der prestigeträchtigen Barca-Nachwuchsakademie, schloss er sich mit 16 Jahren PSG an, erlebte dort aber drei schwierige Jahre, in denen er nicht regelmäßig zum Einsatz kam.

Bei seiner Leihe in Eindhoven schoss er sich dann den Frust von der Seele, in Leipzig spielt er nun ebenfalls stark auf.

Doch sein CL-Debüt steht noch aus. Für Paris stand er zwar zweimal im Kader, erhielt jedoch nie seine Chance, die er nun bei Leipzig bekommt - und sofort nutzen will.

Aber so schnell man den jungen Niederländer in Leipzig lieben lernt, so schnell ist er dann auch schon wieder Geschichte im RB-Kosmos - denn Simons steht nur leihweise über ein Jahr und ohne Kaufoption bei den Roten Bullen unter Vertrag.

Simons bald Schlüsselspieler für PSG?

Danach geht es wieder zurück zu Paris Saint-Germain, wo der 20 Jahre alte Offensiv-Allrounder noch einen Vertrag bis 2027 hat.

Bei den Franzosen wird er dann wohl auch eine wichtigere Rolle einnehmen, nachdem er zurzeit die Bundesliga im Sturm erobert - und das mit erst 20 Jahren, weswegen er seine besten Jahre wohl erst noch vor sich hat.