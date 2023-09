Emotionales Comeback nach 17 Jahren: In Hamburg wird wieder Champions League gespielt

Schachtar seit neun Jahren fern der Heimat

Immer weiter entfernt von Donezk musste Schachtar in der Folge seine Heimspiele austragen – in Charkiw, Lwiw, Kiew, in der vergangenen Saison in Warschau und nun eben in Hamburg. Der HSV und Schachtar teilen sich die Einnahmen aus den Spielen.